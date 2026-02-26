SANKO Holding'de CEO ataması

SANKO Holding, CEO Görevine Cantekin Dinçerler'in atandığını açıkladı.

Firmadan verilen bilgiye göre Dinçerler, farklı sektörlerde edindiği üst düzey yönetim tecrübesiyle grubun öncelikleri çerçevesinde operasyonel uyum ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile süreçlerin etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

1971 yılında Ankara’da doğan Cantekin Dinçerler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş; Bilkent Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansını tamamladı. Finans alanında MBA ve doktora derecelerini Texas McCombs School of Business’tan aldı.

Profesyonel kariyerine ABD’de Enron’da başlayan Cantekin Dinçerler, ardından McKinsey & Company ve Oliver Wyman’da partner olarak görev yaptı. 2013–2023 yılları arasında Koloğlu Holding’de CEO olarak görev aldı, Haziran 2023 – Ocak 2026 döneminde ise Polisan Holding’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yaptı.

Dinçerler, evli ve iki çocuk babası.