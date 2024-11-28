Saplantılı aşık kurşun yağdırdı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Takıntılı eski sevgilisi 3 yıldır peşini bırakmıyordu. Can korkusuyla adres değiştirdi. Yeni bir ev tuttu. Ama bir hafta geçmeden o kişi yine kapısına dayandı. Kurşun yağmurundan genç kadın ile evdeki kız arkadaşı da yaralandı.

Habertürk Giriş: 28.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:00 facebook

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