Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi, Arjantin basınına River Plate kariyeri ve Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Saracchi, eski bir River Plateli olan Falcao için "Falcao ile Arjantin'de geçirdiği zamanları sık sık konuşuyoruz. Hala River Plate'i takip ediyor. Ben onun Arjantin'e yeniden oynamak için döneceğini düşünmüyorum. Bence MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kulandı.