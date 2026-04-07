Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Şarampole yuvarlanan iş makinesinde hayatını kaybetti

        Şarampole yuvarlanan iş makinesinde hayatını kaybetti

         Balıkesir'de Değirmenboğazı mevki yakınlarında meydana gelen kazada, sepetli iş makinesi şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü

        Balıkesir'de Değirmenboğazı mevki yakınlarında meydana gelen kazada, sepetli iş makinesi şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Edinilen bilgilere göre, sepetli iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Araçta sıkışan sürücü Seyfi N. ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
