Şarampole yuvarlanan iş makinesinde hayatını kaybetti

Balıkesir'de Değirmenboğazı mevki yakınlarında meydana gelen kazada, sepetli iş makinesi şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, sepetli iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta sıkışan sürücü Seyfi N. ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.