İnternet kullanımının artmasıyla birlikte sürekli bağlantıya sahip olmak artık bireylerin aileleri, arkadaşları ve sevdiklerine karşı sorumluluklarının da vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak yapılan bir araştırmaya göre bu bağlantılarda, telefon arızaları, biten piller ve hırsızlık gibi nedenlerle bir aksama ortaya çıktığında, kullanıcıların ilişkileri bile bozulabiliyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab'in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkede yaptığı araştırmada, insanların cihazlarını kullanamadığında yaşadığı en büyük sıkıntıların aile ve arkadaşlarının onlar hakkında endişelenmesi (yüzde 51) ve ailenizden birinin başına bir şey geldiğinde yardım edemeyecek olma (yüzde 45) olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre bağlantı kopmasıyla ilgili endişeler ve bunların aşk hayatlarımız için anlamı genellikle doğru çıkıyor. Türkiye’de, çalışan bir bağlantıya sahip olmamanın etkisi bir buluşmayı kaçırmaktan (yüzde 30) uzun vadeli sorunlara kadar uzanıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23), pilleri bittiğinde, cihazları kaybolduğunda veya çalındığında sevdikleriyle sorun yaşadığını itiraf etti.

Zarar gören tek şey ilişkilerimiz de değil. Çoğumuzun günlük yaşantısı, bize yol gösteren bağlantılı cihazlar olmadığında mahvoluyor. Ankete katılanlar arasında bağlantı sorunu yaşayıp cihazlarıyla internete girememiş olanların beşte biri (yüzde 21) bir eğitim/iş fırsatını kaçırdığını, yüzde 16’sı kaybolduğunu ve yaklaşık onda biri (yüzde 13) parti gibi sosyal bir aktiviteyi kaçırdığını belirtti.

ÜÇTE BİRİ PİL DURUMUNU KONTROL EDİYOR

Bağlantıya bu derece bağımlı olmalarına rağmen Türkiye’de insanların yüzde 16’sı cihazlarının çalışır ve bağlı kalması için hiçbir şey yapmazken, yalnızca yüzde 36’sı pil seviyesini kontrol ediyor ve yüzde 24’ü cihazlarının durumunu düzenli olarak kontrol ediyor.

Bağlantının günlük yaşantıdaki kritik rolüne dikkat çeken Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “Bağlantının kopması, ilişkilerimize de uzun vadeli etki edebiliyor çünkü bu konuda hata yaptığımızda karşımızdakinin kalbi kırılabiliyor. İnsanlar cihazlarının güvenliğiyle ilgilenmediğinde bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Çiftler birbirlerinden cevap bekliyor, ebeveynler çocuklarının nerede olduğunu hemen öğrenebilmek istiyor ve arkadaşlar da göz ardı edilmeyi beklemiyor” dedi.

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