Şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ABD’li şarkıcı Connie Francis, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. 1950 ve 1960'lı yıllarda iz bırakan sanatçının ölüm haberini ünlü ismin yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu.

Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kendisinden size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" ifadelerini kullandı.