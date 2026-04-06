        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Önümüzde büyük bir meydan okuma var - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Önümüzde büyük bir meydan okuma var

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Bulgaristan'da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, müsabakada İsrail ekibinin hücum etkinliklerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 22:48 Güncelleme:
        "Önümüzde büyük bir meydan okuma var"

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakiplerinin çok formda olduğunu belirterek, "Rakibimiz her maçta çok fazla sayı buluyor. Hücum açısından en yetenekli ve tecrübeli ekiplerden biri. Yani önümüzde büyük bir meydan okuma var. Özellikle hücum üretkenliklerini yavaşlatmamız gerekiyor. Farklı savunma oyunlarına karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

        İtalyan basketbolcu Nicolo Melli ise şu değerlendirmede bulundu:

        "Çok iyi ve yetenekli bir takıma karşı zorlu bir mücadele olacak. Normal sezonu güçlü bir şekilde bitirmek ve play-off'lara hazırlanmak için önümüzde sadece üç maç kaldı. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç karşılaşmayı da kazanmaya çalışacağız ama adım adım ilerleyeceğiz; şu anda sadece bu maça odaklanıyoruz."

        Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko mücadelesi 7 Nisan Salı 19.00'da Arena 8888 Sofya'da oynanacak.

