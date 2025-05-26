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        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım

        Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularla beraber başardım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:01
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        "Oyuncularla beraber başardım"
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        THY Euroleague'da şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zaferi değerlendirdi.

        "OYUNCULARLA BERABER BAŞARDIM"

        Jasikevicius, "Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım." dedi.

        Sözlerine devam eden başarılı antrenör, "Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz." diye konuştu.

        Jasikevicius, son olarak, "Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

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