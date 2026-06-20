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        Haberler Spor Basketbol STBL Sarunas Jasikevicius: Şampiyonluk için çok mutluyuz!

        Sarunas Jasikevicius: Şampiyonluk için çok mutluyuz!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i 3-1 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Şampiyonluk için çok mutluyuz!"

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin dördüncü maçının ardından Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Uzun bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Jasikevicius, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda kuralların değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenliklerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi, takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        50 yaşındaki başantrenör, Fransız oyun kurucu Nando de Colo'nun emekli olmasıyla ilgili ise "Kendisi, Avrupa'nın önemli basketbolcularından. Kendisi Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden sonra virüs kaptı. Beş kilo kaybetti. En iyi performansını gösteremedi. Ona layık olduğu şekilde veda etmek istedik. En iyi durumunda değildi. Yine de bu bir şey değiştirmez. Nando de Colo, bir parçamız olduğu için şanslıyız." diye konuştu.

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