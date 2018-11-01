THY Avrupa Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Saski Baskonia SAD'a 82-56 mağlup oldu.

Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla ligde 4. kez mağlup oldu. İspanya ekibi ise Euroleague'deki 2 galibiyetini elde etti.

Saski Baskonia SAD: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56

SALON: Fernando Buesa

HAKEMLER: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Jakub Zamojski

SASKİ BASKONİA SAD: Poirier 10, Shengelia 13, Hilliard 12, Shields 6, Huertas 4, Janning 8, Vildoza 9, Voigtmann 6, Granger 7, Diop 7, Garino, Penava

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Evans 2, Eric 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Kidd, Kartal Özmızrak 2, Diebler 6, Oğuz Savaş 12, McCallum 4, Peiners 4, Berk Demir 8, Brown, Muhammed Baygül

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

İLK YARI: 38-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-41

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ