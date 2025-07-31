Saul Niguez'den Trabzonspor ve transfer itirafı

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü.

Saul Niguez yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Türkiye'ye gelme kararını iptal edip Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan futbolcu, "Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'U İSTEMEYEN BAKSIN DALGASINA!"

Transferin yatmasının ardından basın mensuplarına konuşan Fatih Tekke, "Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular. Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok. Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına. Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum." şeklinde konuşmuştu.