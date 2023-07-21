Sayısal ile alan bölümler: İşte YKS 4 yıllık sayısal taban puanları ve başarı sıralamaları!
YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 3 milyonu aşkın ögrenci için tercih heyecanı başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında başlayacağını duyurdu. Tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapan öğrenciler sayısal bölümlerin hangileri olduğunu araştırıyor. İşte üniversitelerin sayısal bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları...
4 yıllık ve 2 yıllık sayısal bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapacak adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan sayısal bölümleri sizler için haberimizde derledik. Genellikle fen bilimleri ağırlıklı olan sayısal bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Peki, "2023 Üniversitelerin sayısal bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
SAYISAL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum şeklinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları açıklandı. 2023 YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından Sayısal bölümleri ve taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor.
SAYISAL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLERİ
Aşağıda belirtilen link aracılığıyla 4 yıllık Sayısal Bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz.