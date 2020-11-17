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İstanbul’da 9 yılın ardından düzenlenen Formula 1 Grand Prix, Scuderia Ferrari ve Shell ortaklığının da 70 yılına sahne oldu. Yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile iki marka 70 yılda 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza attı.

Shell ve Ferrari’nin yağ ve yakıt performansını en iyi hale getirmek için birlikte çalıştığını ve Shell bilim insanlarının Scuderia Ferrari takımının teknik ekibiyle düzenli olarak testler yaptığını ifade eden Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "Shell yakıtları her yıl 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımları ve milyonlarca kilometreyi kapsayan testleriyle geliştiriliyor. Formula 1'deki araştırma ve geliştirmeye yaptığımız yatırımın ana hedefi ise, pistteki yeniliklerin misafirlerimizin günlük yolculuklarına aktarılmasıyla onlar için daha iyi yakıtlar ve yağlar geliştirebilmek. Bugün istasyonlarımızda sunulan Shell V-Power yakıtımızın formülü yüzde 99 oranında Scuderia Ferrari Formula 1 araçlarının yakıtıyla aynı" dedi.

'PERFORMANSI YÜZDE 21 ARTIRDI'

Scuderia Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc ise, "Shell ile inovasyon ortaklığımız, F1 tarihindeki en uzun süredir devam eden iş birliklerinden biri. Shell V-Power ve Shell Helix Ultra sayesinde Scuderia Ferrari’nin 2018 Güç Ünitesi'nin tur süresi performans kazancını yüzde 21'e çıkardık" dedi.

İLK FERRARI MODELİNDE DE KULLANILDI

Yapılan açıklamaya göre, Shell’in Scuderia Ferrari ile inovasyon ortaklığı, Enzo Ferrari’nin Alfa Romeo için yarışmaya başladığı zamana dayanıyor.

1929'da Enzo Ferrari yarışmayı bırakarak, Shell’in desteğiyle kendi yarış takımını kurdu. 1947'de Ferrari adını taşıyan ilk otomobilde ise Shell’in yakıt ve yağı kullanıldı. Shell, 1950'deki ilk FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışından bu yana Scuderia Ferrari ile iş birliği yapıyor.