Seattle Sounders: 0 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda PSG ile Seattle Sounders karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-0 kazandı ve bu sonucun ardından adını son 16'ya yazdırdı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), ABD ekibi Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup etti.
ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçında PSG ile Seattle Sounders karşılaştı.
Müsabakada PSG, Hviça Kvaratshelia'nın 35 ve Achraf Hakimi'nin 66. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
PSG, 6 puanla B Grubu'nu lider tamamladı ve son 16'ya yükseldi.