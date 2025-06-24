Atletico Madrid: 1 - Botafogo: 0 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Atletico Madrid ile Botafogo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya averaj farkıyla veda etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya geldi.
İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.
Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.