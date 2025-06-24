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        Haberler Spor Futbol Atletico Madrid: 1 - Botafogo: 0 | MAÇ SONUCU (Atletico'dan trajik veda, Botafogo son 16'da!) - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid: 1 - Botafogo: 0 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Atletico Madrid ile Botafogo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya averaj farkıyla veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:25 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:25
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        Atletico'dan trajik veda, Botafogo son 16'da!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya geldi.

        İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

        Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

        Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.

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