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Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman ödenecek?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ikinci tura kalmasıyla seçim sandığı görevlisi ücreti ve ücretlerin ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sandıklarda yeniden görev alacak seçim görevlileri ücretlerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ve 2. tur seçimleri sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihler...

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  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman ödeneceği 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alan, 28 Mayıs'ta da 2. tur seçimlerinde görev alacak olan sandık görevlileri tarafından araştırılıyor. İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında merak edilen bilgiler...
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
  • Seçim sandığı görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

    Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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