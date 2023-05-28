YKS tarafından Yurt İçi Seçmen kategorisinde merak edilen "Kimler oy kullanamaz?" sorusunun yanıtı şu şekilde:

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),