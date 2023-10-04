Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon SEDA FETTAHOĞLU kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem oyuncusu Seda Fettahoğlu ölüm nedeni açıklandı mı?

        Seda Fettahoğlu kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölüm sebebi açıklandı mı?

        Seda Fettahoğlu'dan acı haber... Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizilerinde adından söz ettiren tiyatro oyuncusu Seda Fettahoğlu tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri süresince İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir, neden vefat etti? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda ölü olarak bulunan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu sanat camiasını hüzne boğdu. 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı. Bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu'nun hayat hikayesi sevenleri tarafından gündeme geldi. İşte Seda Fettahoğlu'nun hayat hikayesinden satırbaşları...

        2

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ POLİSE HABER VERDİ

        İstanbul Beyoğlu’nda bu sabah 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi.

        3

        Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fettahhoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.

        4

        İNTİHAR ŞÜPHESİ

        Olay yerini gören kamera görüntüleri olmadığı belirlenirken cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. İntihar olduğu ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı araştırma başlattı.

        5

        "ACIMIZ BÜYÜK"

        İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.

        Oyuncular Sendikası da Seda Fettahoğlu'nun vefatını, "Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" şeklinde duyurdu.

        6

        SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

        1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

        Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

        7

        Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

        “Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler