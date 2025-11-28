Habertürk
        Sefaköy nerede? Sefaköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Sefaköy nerede? Sefaköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Sefaköy, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, İstanbul iline bağlı ve sanayi, ticaret ile yerleşim alanlarının yoğun olduğu bir semttir. Hem İstanbul'un merkezi noktalarına yakınlığı hem de ulaşım imkanlarıyla öne çıkan Sefaköy, Avrupa Yakası'nda önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olarak bilinir. Semt, hem konut bölgeleri hem de iş merkezleri ile İstanbul'un ekonomik açıdan değerli bölgelerinden biridir. Bu yazımızda Sefaköy nerede? Sefaköy hangi şehirde, ilde, bölgede? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 28.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:16
        Sefaköy nerede?
        Sefaköy Nerede ve Hangi İle Bağlıdır?

        Sefaköy, İstanbul iline bağlıdır ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi sınırları içinde yer alır. Marmara Bölgesi’nde konumlanan Sefaköy, İstanbul şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Avcılar ve Başakşehir ilçeleri, doğusunda Küçükçekmece Gölü ve Halkalı, batısında Esenyurt, güneyinde ise Bahçelievler ve TEM Otoyolu ile çevrilidir. Bu merkezi konum, Sefaköy’ü hem ulaşım hem de ticaret açısından stratejik bir semt hâline getirir.

        Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

        Sefaköy, Marmara Bölgesi’nin tipik coğrafi yapısına sahiptir. İlçede hafif dalgalı araziler ve göle yakın yerleşim alanları bulunur. Marmara iklimi etkisi altında olan Sefaköy’de yazlar ılık ve nemli, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Bu iklim, semtin yerleşim ve ticaret faaliyetleri için uygun bir ortam sağlar.

        Tarihî ve Kültürel Önemi

        Sefaköy, İstanbul’un tarihi semtleri arasında çok eski bir geçmişe sahip olmasa da çevresindeki tarihi ve kültürel yapılarla ilişkilidir. Semt, modern yerleşim ve ticaret alanlarının yoğun olduğu bir bölge olarak İstanbul’un ekonomik ve sosyal dokusuna katkı sağlar. Kültürel açıdan, semt yakın çevresindeki tiyatro, alışveriş ve etkinlik alanları ile İstanbul yaşamına entegre olmuştur.

        Ulaşım ve Bölgedeki Önemi

        Sefaköy, İstanbul Avrupa Yakası’nda ulaşım açısından avantajlı bir noktada bulunur. TEM Otoyolu, D-100 karayolu ve metro hatları semtten geçer veya yakınında bulunur. Toplu taşıma araçları ile Sefaköy, İstanbul’un diğer semtlerine hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Bu ulaşım avantajı, semti hem ticaret hem de konut açısından değerli bir merkez hâline getirir.

        Ekonomi ve Sosyal Yapı

        Sefaköy ekonomisi, sanayi, ticaret ve hizmet sektörüne dayanır. Semtte sanayi tesisleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler, alışveriş merkezleri ve ticari alanlar yoğun olarak bulunur. Sosyal yapı açısından Sefaköy, hem sürekli yerleşim hem de iş merkezi niteliği taşıyan karma bir nüfus yapısına sahiptir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler açısından semtte modern olanaklar mevcuttur.

        Güncel Durum ve Önemli Gelişmeler

        Sefaköy, son yıllarda altyapı geliştirme çalışmaları ve modern konut projeleri ile İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri hâline gelmiştir. Semtteki ticaret ve sanayi faaliyetleri, İstanbul’un ekonomik dokusuna önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca parklar, sosyal alanlar ve yeşil bölgeler ile yaşam kalitesi artırılmaktadır.

        Özetle, Sefaköy, İstanbul iline bağlı, Marmara Bölgesi’nde yer alan, ekonomik, ulaşım ve yerleşim açısından önemli bir semttir. Avrupa Yakası’ndaki konumu, TEM ve D-100 bağlantıları, modern sanayi ve konut alanları ile Sefaköy, hem İstanbul halkı hem de yatırım ve ticaret yapmak isteyenler için değerli bir merkez olarak öne çıkar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
