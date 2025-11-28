Seferihisar Nerede ve Hangi İle Bağlıdır?

Seferihisar, İzmir iline bağlı bir ilçedir ve Ege Bölgesi’nde konumlanır. İzmir şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Urla ve Karaburun, doğusunda Menderes ve Selçuk, batısında Ege Denizi ve güneyinde Kuşadası ile çevrilidir. Bu coğrafi konum, Seferihisar’ı hem turizm hem de deniz ve doğa turizmi açısından cazip bir merkez hâline getirir.

Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

Seferihisar, Ege Denizi kıyısında yer aldığı için tipik Ege iklimi etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. İlçede deniz, koylar ve doğal alanlar, su sporları, yüzme ve doğa yürüyüşleri için uygun ortam sunar. Seferihisar’ın uzun sahil şeridi, temiz plajları ve doğal peyzajı, bölgeyi tatilciler için cazip kılar.

Tarihî ve Kültürel Önemi

Seferihisar, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. İlçede antik kentler, kalıntılar ve tarihî yerleşim alanları bulunur. Özellikle Sığacık Mahallesi, kale ve liman yapıları ile tarihî dokusunu korur. Kültürel açıdan Seferihisar, Ege’nin geleneksel yaşam biçimini, mutfak kültürünü ve denizcilik geleneklerini yansıtır.