Şekerbank mesai saatleri

Pancar Kooperatifleri Bankası olarak, şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1953 yılında Eskişehir'de kurulan Şekerbank, 3 yıl sonra merkezini Ankara'ya taşımış ve aynı zamanda adını da değiştirerek Şekerbank ismini almıştır. 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle hizmetlerine devam eden bankanın hisseleri, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul'a taşımıştır. Şekerbank bugün, Türkiye genelinde 300'den fazla şube, bir yurtdışı temsilciliği ve 4 binin üzerindeki çalışanıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

ŞEKERBANK MESAİ SAATLERİ

Şekerbank hafta içi her gün mesaiye sabah 09:00’da başlar ve 12:30’a kadar devam eder. 12:30 - 13:30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Şekerbank hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

Şekerbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

ŞEKERBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şekerbank Merkez Binası, Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şekerbank Merkez Şubesine 0212 319 70 00 numaralı telefon veya 0212 319 74 29 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

Şekerbank Müşteri Hizmetleri telefon numarasına 444 7 878, Telefon Bankacılığı numarasına 0850 222 78 78 rakamlarını tuşlayarak erişebilirsiniz.