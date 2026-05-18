        Seksendört, 20'nci yılını kutladı

        Seksendört, 20'nci yılını kutladı

        Grup Seksendört, 20'nci yılını İstanbul'da gerçekleştirdikleri bir konserle kutladı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:38 Güncelleme:
        Seksendört, BKM organizasyonu ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede gruba; Dedüblüman, Madrigal, Manga ve Emre Aydın eşlik etti.

        "20 YILDIR NE OLDUYSA SİZİN SAYENİZDE OLDU"

        Seksendört'ün müzik kariyerlerindeki 20 yıllık yolculuğunun kutlandığı gecede, solist Tuna Velibaşoğlu seyirciye şu sözlerle teşekkür etti: 20 yıl olmuş, 20 yıl önce biz üniversitedeydik, genceciktik. Bugün çok uzaklardan, şehir dışından; Adana, İzmir, Ayvalık ve daha birçok şehirden gelenler var. Her birinize teşekkür ediyoruz. Bu akşam için yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı. Biletleri bitirdiğiniz için şarkılarımıza defalarca eşlik ettiğiniz için minnettarız. Bunların hepsi, 20 yıldır ne olduysa sizin sayenizde oldu, bizi dinlediğiniz için oldu, iyi ki varsınız.

        Grup, 31 Temmuz'da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava ve 8 Kasım'da Ankara Ato Congresium'da konserler verecek.

