        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Hayalim Kocaelispor ile Avrupa kupalarına katılabilmek - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Hayalim Kocaelispor ile Avrupa kupalarına katılabilmek

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Kocaelispor'da devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayarak, "Henüz tam net bir görüşmemiz olmadı ama hedeflerim, hayallerim burada Kocaelispor ile Avrupa kupalarına katılabilmek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        "Hayalim Avrupa kupalarına katılabilmek"

        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kocaeli Stadyumu’nda Başakşehir’i konuk edecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor. Körfez ekibinde teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

        "BİRAZ HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM OLDU"

        Başakşehir maçında seyircileri önünde avantajlı olacaklarını söyleyen Selçuk İnan, "Uzun bir ara oldu. Tabii bayram sonuçta çok bizim için şeker tadında geçmedi ama biraz hüzünlü bir bayram oldu aldığımız mağlubiyetten dolayı. Ancak bizim hayatımız bu. Bu şekilde devam ediyor. Kazandığımız zaman hep bayram, kaybettiğimiz zaman da hep sıkıntılı. Ama o süreç geride kaldı. Böyle mağlubiyetler, böyle anlar var. Bunu geride bırakmayı öğrenmeliyiz çıkaracağımız derslerle beraber. Başakşehir maçı bizim için çok önemli bir maç olacak. Uzun bir aradan sonra tekrar sahamızda avantajlı bir konumda olacağız, öyle düşünüyorum. Çok güçlü bir kadrosu olan takım, bunun farkındayız. Önemli oyuncuları var. Ancak bizim de özellikle iç sahada oynamış olduğumuz bir oyun var, bir oyun gücü var. Böyle baktığınızda çok zorlu bir mücadele olacak ama inşallah kazanan taraf biz olacağız" diye konuştu.

        "KOCAELİSPOR İLE BİR ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORUM"

        İnan, Kocaelispor'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Sezon başından beri neredeyse bütün röportajlarımda camianın büyüklüğünden, taraftarın büyüklüğünden hep bahsettim. Bunları hiçbir zaman laf olsun diye söylemedim. Çünkü gerçekten öyle ki bunu da fazlasıyla buradaki camia, taraftar, hem bana gösterdi hem Türk futboluna, 16 yıl aradan sonra gelmemize rağmen fazlasıyla gösterdi. Dolayısıyla da burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum, onur duyuyorum. Ne zaman ne şartta olursa da olsun burada bu takımla beraber başarıları yakalamak istiyorum. Hep hayallerim var, hedeflerim var. Hatta bazen fazla agresif olduğum söylendiği anda bile ben maç kazanmak istiyorum, yukarılara oynamak istiyorum ve özellikle Kocaelispor'la bir şeyler başarmak istiyorum. Bunların bir şekilde gerçekleşmediği zaman, nedenlerinden bağımsız bir şekilde ne olursa olsun zorlanıyorum, agresif oluyorum, huysuz oluyorum. Ama bir şeyler başarmak istiyorum. Çok zor bir süreçten buralara geldik. Sıkıntı yaşadım. Sezon başından, devre arasında birçok problem yaşadık ki neredeyse bir tanesini bile sizinle paylaşmadım, yansıtmamaya çalıştım. Ama bu iş çok kolay olmadı bizim için. Ligin bu zamanında bu durumdayız. O yüzden kendimle, ekibimle ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Önemli işler başardık. Taraftarın beklentisini karşılamaya çalıştık. Elimizden geldiğince bunu yaptığımızı düşünüyorum şimdiye kadar. Bu sene Allah'ın izniyle güzel bir şekilde bitirdikten sonra devam edeceğiz, öyle umuyorum" ifadelerini kullandı.

        "HAYALİM KOCAELİSPOR İLE AVRUPA KUPALARINA KATILABİLMEK"

        Kocaelispor’da devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Selçuk İnan, "Henüz tam net bir görüşmemiz olmadı. Hedeflerim, hayallerim burada Kocaelispor'la Avrupa kupalarına katılabilmek, önemli bir takım haline gelebilmek... Bunların hepsini böyle ele aldığınızda dediğim gibi uzun bir süreç bu. Süreç isteyen bir an. Zorluklara değindim. Hedeflerimiz olacak eğer burada devam edersek. Bunlar için çok çabalayacağım, çok sarf çaba sarf edeceğim. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Tesislerimizi belki de değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Yani eksik olduğumuz ne varsa aslında bütün problemleri bir ele almak lazım. Biz bunlar için mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. İnşallah bunları gerçekleştiririz" diye konuştu.

        "7 OYUNCUMUZ MİLLİ TAKIMA GİTTİ"

        Takımdaki sakatlıklardan bahseden Selçuk İnan, "Petkovic bireysel antrenmanlara başladı. Bizimle beraber önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü son bir değerlendirme olacak. Bir sıkıntısı olmazsa çarşambayla beraber bizimle antrenmana çıkabilir diye öngörüyoruz. İnşallah bakalım. Hadara da yine aynı şekilde, onun da bir kasığında problemi var. Şu an tedavi oluyor. Önümüzdeki hafta muhtemelen bizimle antrenmanlara çıkmasını bekliyoruz ama yine de süreç. Onun dışında Jovanovi’ı zaten biliyorsunuz. Onun dışında da şu an için sakatımız yok. Milli takımdaki oyuncularımız var. Onlara da sözü açılmışken buradan başarı dileyeyim. 7 oyuncumuz gitti milli takıma, bu bizim için önemli bir olay. O yüzden onları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"