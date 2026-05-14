        Selçuk İnan: Saha içi bizim namusumuz!

        Selçuk İnan: Saha içi bizim namusumuz!

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor ile saha dışında kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını ancak saha içinde mücadeleden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:15 Güncelleme:
        "Saha içi bizim namusumuz!"

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Son hafta oynanacak maçların hepsinin zorlu ve sıralamayı değiştirecek maçlar olduğunu belirten İnan, "Oynadığımız son maçların neredeyse hepsi çok zorlu maçlar ve sıralamayı değiştirecek maçlar oldu. Antalyaspor da bu maçlardan biri olacak ki son dönemlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu, Antalyaspor ile saha dışındaki olan kardeşliğimiz. Kulüpler dışarıda sadece Antalyaspor ile değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı ki ben hayatımda hep öyle baktım ama saha içi, orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz; ne derseniz deyin. Orada bundan önceki rakiplerimizle nasıl korakor mücadele ettiysek öyle bir mücadele olacak. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ondan sonra da bir tatile çıkacağız" şeklinde konuştu.

        "BİZ ÇIKACAĞIZ MÜCADELEMİZİ EDECEĞİZ"

        Saha dışındaki dostlukların saha içindeki mücadeleye engel olmayacağını vurgulayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Burada oyuncular, sahada oynayan oyuncular, biz teknik direktörler; bütün rakip teknik direktörlerle çok yakın ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız var. Hepimiz kardeş gibiyiz. Taraftarların birbirlerini sevmesi bir şeyi ifade etmiyor, bu zaten olması gereken bir şey ama saha içi, orası futbolcuların alanı, bizim alanımız. O yüzden bu söylemleri hayatım boyunca tasvip etmedim, dolayısıyla da yok sayıyorum böyle bir söylemi. Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz. Çünkü ahlakımız bu, işimiz bu, namusumuz bu. Bu çok öyle kolay ağza alınacak şeyler değil. Biz çıkıp mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz" diye konuştu.

        Öte yandan antrenmanı ziyaret eden lise öğrencileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, Teknik Direktör Selçuk İnan’a çiçek takdim ederek, Antalyaspor maçı öncesinde takıma başarı dileklerinde bulundu.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
