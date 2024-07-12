Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme

Selin Kabaklı, evli bir adamla beraber olması üzerine karşı karşıya kaldığı eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı: Sevgilim, 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde… Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım… Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin. Eski eşim benim evimden çıkıp gitti, başkasıyla evlendi. Kim, kimin kocasını elinden almış bunları göreceğiz. İspatlarım var, belgelerle konuşacağız...