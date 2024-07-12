Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
Evliyken eşi Murat Özdemir'in kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını iddia eden Selin Kabaklı, Yasin Ersin ile ilişkisini sosyal medyada ilan etti. Sevgilisinin evli olmasıyla eleştirilere maruz kalan Kabaklı, konuyla ilgili açıklama yaparken Ebru Gündeş'e de göndermede bulundu
Yazılım şirketi sahibi Murat Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı.
Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini, 27 Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturarak resmileştirdi.
Selin Kabaklı, o günlerde Murat Özdemir'in kendisinden boşanmadan önce Ebru Gündeş ile aşk yaşadığını ileri sürdü.
Selin Kabaklı; "Ebru abla, umarım bana yaşattıklarını yaşamaz. Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir" açıklamasını yapmıştı.
Geçmişe sünger çeken Selin Kabaklı, Yasin Ersin ile aşk yaşamaya başladı, birlikteliğini de sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Ancak Yasin Ersin’in evli olduğu ortaya çıktı.
Selin Kabaklı, evli bir adamla beraber olması üzerine karşı karşıya kaldığı eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı: Sevgilim, 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde… Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım… Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin. Eski eşim benim evimden çıkıp gitti, başkasıyla evlendi. Kim, kimin kocasını elinden almış bunları göreceğiz. İspatlarım var, belgelerle konuşacağız...