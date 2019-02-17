Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Semih Kaya'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Tecrübeli savunmacı, takımın verdiği galibiyet pozunu Instagram'dan paylaşıp "İyi mi geceler?" yazdı. Bu mesaj Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın Benfica'ya kaybettiği maç sonunda Fenerbahçe sosyal medyadan Serdar Aziz'in takımla çekindiği bir selfie'yi paylaşıp "İyi geceler" ifadesini kullanmıştı. Benfica karşısında Marcao'nun yaptığı hataların ardından bu paylaşım Galatasaray'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirilmişti.