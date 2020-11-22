Sen Çal Kapımı 20. yeni bölüm fragman! Sen Çal Kapımı 19. son bölümde neler oldu?

Sen Çal kapımı 19. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisinin yayın günü değişti, dizi artık Cumartesi akşamları ekrana gelecek. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yera aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Çal Kapımı 20. yeni bölüm fragmanı ve 19. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği.

Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?