Sen İnandır konusu nedir ve nerede çekildi? Netflix filmi Sen İnandır oyuncuları kimler? Dijital medya platformu Netflix, yeni Türk filmi Sen İnandır'ı, izleyicilerinin beğenisine sundu. İlgi çekici hikayesi ile oldukça merak edilen filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 15:59 Güncelleme: 07.07.2023 - 15:59 facebook

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Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Netflix'in yeni Türk filmi Sen İnandır, geçtiğimiz gün itibariyle gösterime girdi. Sinemaseverlerin bir süredir heyecanla beklediği filmin konusu, oyuncuları ve ayrıntılarını bir araya getirdik!

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SEN İNANDIR FİLMİ KONUSU NEDİR?



Torunlarının evlenmesini isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla onlar için sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlar. Durumdan bihaber olan iki genç karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.