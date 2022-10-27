BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952 Trabzon doğumludur ve 70 yaşındadır. Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

Futbolculuğa Erdoğduspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.

Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.