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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'İn hayatı ve kariyeri

Valerien Ismail ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Deneyimli teknik adam 1,5 yıllık sözleşme imzalarken Şenol Güneş'in hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in biyografisi...

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  • Şenol Güneş kimdir? Beşiktaş'İn yeni teknik direktörü Şenol Güneş kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

    Ligde oynadığı son 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlı yönetim Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevi için eski hocası Şenol Güneş ile 1,5+1 yıllık anlaşma imzaladı. Gelişmenin ardından "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?" soruları gündeme geldi. İşte, Şenol Güneş'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...
  • Şenol Güneş kimdir? Beşiktaş'İn yeni teknik direktörü Şenol Güneş kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

    BEŞİKTAŞ'TA 2.ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ!

    Beşiktaş, Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevi için eski hocası Şenol Güneş'le el sıkıştı. Siyah-beyazlıların, 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı deneyimli teknik adamı kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
  • Şenol Güneş kimdir? Beşiktaş'İn yeni teknik direktörü Şenol Güneş kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

    ÜMRANİYE MAÇINDA SAHADA

    Şenol Güneş'in takımın başında ilk maçına ne zaman çıkacağı da belli oldu. Başarılı çalıştırıcının, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında kulübede olacağı öğrenildi.

    Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ilk döneminde 4 sezon (2015-2019) siyah-beyazlı takımı çalıştırmış ve ilk 2 yılında üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
  • Şenol Güneş kimdir? Beşiktaş'İn yeni teknik direktörü Şenol Güneş kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

    BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

    Şenol Güneş 1 Haziran 1952 Trabzon doğumludur ve 70 yaşındadır. Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

    Futbolculuğa Erdoğduspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.

    Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.
  • Şenol Güneş kimdir? Beşiktaş'İn yeni teknik direktörü Şenol Güneş kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

    ŞENOL GÜNEŞ NERELERDE GÖREV YAPTI?

    2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

    2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

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