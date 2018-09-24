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"Ali başkan niye Şenol Güneş'e çiçek versin? Bu külliyen yalandır. Ağırlamak başka bir şeydir, ağırlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı küfür etmeyecektir. Geçen sene yapılanlara girmek istemiyorum, ben taraftardım. Kaleci Tolga'nın yaptıkları, Şenol hocanın yaptıkları kabul edilebilir değildi. Bunlar olmadığı sürece, bir şey olmayacağının garantisini veririm"