Şenol Güneş, Şota Arveladze'yi istiyor

Beşinci kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Şenol Güneş, ekibinde Şota Arveladze'yi görmek istiyor.

72 yaşındaki teknik adamın, eski öğrencisini arayarak "Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. İyi bir ekip kurmak istiyorum. Seni de bu ekipte görmek isterim" dediği öğrenildi.

Arveladze ise bu davete karşılık olarak "Ya saha kenarında birinci adam olurum ya da tribünde idari görevde yer alırım" cevabını verdi.

Şenol Güneş, Şota'nın bu cevabını yönetime iletti. Trabzonsporlu yöneticiler, Gürcü futbol adamıyla ilgili kararını kısa sürede verecek.