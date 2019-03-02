Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri!

Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Kayserispor'la önemli bir maça çıkacaklarını belirtirken A Milli Takım'a imza atması ile ilgili şunları söyledi: "Şu an Kayserispor maçı var. Bizim için önemli olan bir maç. Milli Takım hepimiz için hayırlı olsun. Şu anda o konuda konuşacak bir şey yok."