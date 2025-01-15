Serbest güreşte A Milli Takım teknik kadrosu açıklandı
A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosu açıklandı.
Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Teknik Direktör: İshak İrbaikhanov
Antrenörler: Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Batuhan Demirçin, Servet Coşkun
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi.