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        Haberler Spor Diğer Güreş Serbest güreşte A Milli Takım teknik kadrosu açıklandı - Diğer Haberleri

        Serbest güreşte A Milli Takım teknik kadrosu açıklandı

        A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:35
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        A Milli Takım teknik kadrosu açıklandı
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        Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Teknik Direktör: İshak İrbaikhanov

        Antrenörler: Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Batuhan Demirçin, Servet Coşkun

        Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi.

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