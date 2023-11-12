Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, İstanbul Beşiktaş’ta yer alan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Adalı, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

“Beşiktaş'ı düşürüldüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır”

Basın toplantısında açıklamalar yapan Serdal Adalı, “Beşiktaş'ımız tarihinde hiçbir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur” diyerek sözlerine başladı. Adalı, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaş'ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden 'Camianın size vefa borcu var' söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi hem mutlu etti hem de cesaret verdi. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını da yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

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“Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var”

Beşiktaş başkanlığına aday olmanın ilk ve en önemli sebebinin siyah-beyazlılara karşı yapılan haksızlıklara 'Yeter artık' demek olduğunu belirten Adalı, “Geldiğimiz noktada çok acıdır ki, Beşiktaş başkanına İnönü Stadı'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş'ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş başkanlığına aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna 'Yeter artık' demektir. Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum ve heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır”

Rakipler lehine aradaki makasın açıldığına dikkat çeken Serdal Adalı, “Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır, boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız. Sizden sabır ve sakinlik beklemiyorum. En kısa zamanda, hep beraber doğru adımları atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız” cümlelerine yer verdi.

“Kimse ümitsizliğe kapılmasın”

Beşiktaş taraftarına da seslenen siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, “Guti'leri ve Quaresma'ları getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların ve çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş'ın sokaklarda en önde olması gerekir. Beşiktaş'ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde; şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyon yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar görende Beşiktaş'ımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara da rakip olup aday oldum ve yarıştım, o zaman hür ve bağımsızdım, bu gün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli başkanımız Süleyman Seba'nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım. Onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı yönetimler, sendikalar, gruplar hiçbiri Beşiktaş’ın sahibi değildir. Beşiktaş’ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın” diye konuştu.

“Gün, birlik beraberlik günüdür”

Kaybedecek bir dakikaları bile olmadığını aktaran Serdal Adalı, “Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimiz ile aramızdaki makasın daha fazla açılmasına, hiçbir Beşiktaşlı tahammül etmemelidir. Gün, birlik beraberlik günüdür. Gün sırtımızı Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlere yaslayarak camiamızı birleştirme günüdür. Gün, ayakları yere basan gerçekçi, adımlar atıp Kara Kartal’ı aya kaldırma, güneşe yürütme günüdür. Beşiktaş’ımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimle” değerlendirmesinde bulundu.