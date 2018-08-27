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Serdar Ali Çelikler: Bravo Ali Başkan..

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Marco Fabian transferinden, oyuncunun sağlık kontrolünden geçememesi üzerine transferden vazgeçti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, "Alemci futbolcunun alınmaması Ali Koç başkanın başarısıdır. Çünkü biliyorum ki oyuncu hakkındaki olumsuz referanslar başkanın kulağına da gitti. Sağlık kontrolü çok dikkatli yapıldı ve Fabian transfer edilmedi. Hatanın neresinden dönülürse kardır. Yanlışta ısrar bir Azizbahçe geleneğidir" ifadelerini kullandı

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:22:16 | Güncelleme:

Comolli’nin 1.5 yıldır çalışmasına ve 100’den fazla oyuncu izlemesine rağmen başarılı bir dönem geçirmediğini savunduğumu biliyorsunuz. Takımın ihtiyacı, kesin olarak kaleci-8 numara ve santrafor sonra da stoper ve sol bek iken transfer döneminin bitmesine 4 gün kala kalenin ve oyun kurucu mevkisinin boş kalması Comolli’nin yürüttüğü futbol şubesinin en büyük kusuruydu. Ayrıca hayatı boyunca 4-3-3 oynamış ve oynatmış Cocu ile anlaşılmasına va Giulinao satılmasına karşın hala bir 10 numara transferinin yapılmaya çalışılmasına da anlam veremiyordum.

Üstelik bu 10 numara tercihi son 2 yılı verimsiz geçirmiş, son yıl da sakatlıklarla boğuşmuş Marco Fabian adlı Meksikalı için olunca soru işaretlerim büyüdü. Nitekim bu hem sakat; hem yeteneği tartışmalı hem de alemci futbolcunun alınmaması Ali Koç başkanın başarısıdır. Çünkü biliyorum ki oyuncu hakkındaki olumsuz referanslar başkanın kulağına da gitti. Sağlık kontrolü çok dikkatli yapıldı ve Fabian transfer edilmedi. Hatanın neresinden dönülürse kardır. Yanlışta ısrar bir Azizbahçe geleneğidir.

Azizbahçe dönemi olsa “Bu kadar ismi çıktı, şimdi almazsak olmaz” denilip bu futbolcu alınır, sakat sakat kakalanırdı. RvP örneği gün gibi önümüzde duruyor. Dolayısıyla, Comolli’nin baştan yanlış tercihine; bu zamana kadar çalışmadığının net kanıtı olan bu son derece hatalı kararına karşın, oyuncuyu almayıp, yanlıştan dönebildiği için Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe’nin yüksek menfaatlerini korumuştur.

Ama bu transfer faciasından dönülmesi de göstermiştir ki bu Fransız 1.5 yıl boyunca olsa olsa Ağustos Böceği misali çalışmış; 100 futbolcuyu da olsa olsa yarım göz ile seyretmiştir. Ali Koç’un; Fenerbahçeli Ali olarak da Fenerbahçe camiasının başkanı Ali Başkan olarak da yine yanlışta ısrar etmeyeceğini, bu arogan Fransız’dan hesap soracağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü söz konusu Fenerbahçe ve menfaatleri oldu mu Ali Koç kendisi de dahil duygusallığı bir kenara bırakabildiğini gösterdi..

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