Ersun Yanal maçtan önceki açıklamalarında transfer olamayacağını ima eden açıklamalar yaptı. Çok açık söyleyeyim bu takım çok net küme düşme adayıdır. Maçı seyreden herkes ama herkes dedi ve düşündü ki " Fenerbahçe ileride top tutmalı ve pas yapabilmeli" ama maçı yorumlayan Reha Kapsal da dahil oyuncu değişikliği konusunda Roman takviyesi ile 5'li defansa dönüş önerebildi.
Fenerbahçe'de Soldado dışında topu tutabilecek bir tane bile oyuncu yok. İşin kötüsü top kaybı rekortmeni, koca kalçalı Ayew'i iyi futbolcu sanan bir başkanı ve futbol aklı var. Fenerbahçe'nin orta sahası mücadele edebilecek oyunculardan oluşuyor. Ersun Hoca top tutabilsin diye aldığı Valbuena'nın büyük hatası nedeniyle golü yedi. Ama Valbuena o hatayı yapıp yalandan faul var diye yırtınmadan evvel de 3 net pozisyon vermişlerdi zaten.
Mükemmel mücadele eden Isla, Dirar, Sadık ve Topal'a; ikinci yarıda düşse de elinden geleni yapan Jailson'un gayretine saygı duyuyorum. Muazzam oynayan Skretel ve sahadaki en klas isim olduğunu her haliyle belli eden Soldado'ya ise acıdım.
Samet Aybaba yaptığı 3 değişiklikten de verim aldı ama Yanal Valbuene ve Frey hamlesinden hiç ama hiç verim alamadı.
Ersun Yanal hiç hayale kapılmasın. Slimani kendine gelecek; Valbuena top kaybı yapmayacak; Ayew uçacak Benzia kaçacak diye düşünmesin. Acil ve çok kesin olarak 3 oyuncu şart. Kesin 8 numara, kesin 10 numara (Mehmet Ekici hep sakat hep sakat. Olmasa da vasat bir 10 iyi bir 8 numara ama güvenilmez) ve Ayew denilen poposunu kaldıramayan aymaz yerine oynayacak kanat forveti.
Tabii asla ve kat'a Soldado satılmamalı. Haa denilecek ki 3 transfer için 3 yabancının gitmesi lazım, Reyes - Benzia'yı Comolli ile birlikte tatile gönderin o 3 kalite transferini yapın.
Eğer kalan 9 günde 3 transfer yapamayacaksanız, arogan beceriksiz manevi kardeşiniz Demiyın'ı da alın ve bırakın. Çünkü akla hayale gelmeyen skorlar alır bu takım. Bu rezalet de hem size hem de ailenizin hanesine yazar. Kimden mi söz ediyorum.. Elbette başkandan..
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