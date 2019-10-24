Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Serdar Ali Çelikler: Ey Beşiktaşlı! Sen olsan ne yapardın?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Braga'ya evinde 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'da bu haftayı da puansız kapattı. Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Braga mücadelesini değerlendirirken teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet edenlere seslendi

Serdar Ali Çelikler

Erdem Seçgin ve Kartal Yılmaz isimli 2000 doğumlu iki genç oyuncunun oyuna alındığı, 2001 doğumlu Erdoğan'ın yedek olarak kulübeye alındığı, kimsenin beğenmediği Karius'a bir şey olsa kaleye Utku Yuvakuran'ın geçmek zorunda kalacağı bir kadronuz var.

Takımın en önemli 2 isminden biri Burak Yılmaz sürekli sakat.

İkinci ismi Adem Ljajic ise bu maça kadar 'triplerde.'

Santrfor yedeği son derece yetersiz Umut Nayır..

Vida-Elneny-Ljajic dışında uluslararası oyuncusu olmayan kadronuzda bir diğer tecrübeli oyuncunuz da Caner.. Ha bir de Necip..

Şimdi takımınız bu.

Üstelik bu takımın oyuncularının bir kısmının uzun süredir para alamıyor.

Kılı dönen 'ağrım var' diyor. Üstelik siz de imza attığınızdan beri delikli kuruş almamışsınız.

Şimdi "Avcı istifa" diyen Beşiktaşlılar; sizi Abdullah Avcı'nın yerine ışınlayalım. Siz şartlar buyken ne yapardınız?
Yine de Braga gibi kaliteli bir takıma karşı 1-1'i bulmuşsunuz. Penaltıyı Adem de atamazsa siz, siz Beşiktaş'ın hocası olarak ne yapardınız?
Avcı'yı istifaya davet etmek kolay. Hafta sonu G.Saray derbisinde de mağlubiyet gelirse Abdullah Avcı'nın devam edebileceğini de pek sanmıyorum. Ancak gerçeği duymak isteyenler için buyurun asıl sorunlara:

° Geçen sene F.Bahçe'nin yaşadığı depresyonu Beşiktaş yaşıyor. Islıklamanın hiç bir faydası olmaz.

° Ayrıca kiralık oyuncular, bu psikolojideki bir takımda yavaş yavaş salar. "Bana ne" diye oynarlar ki öyle olacağını göreceksiniz.
° Bir süre sonra sonuçlar düzelmediğinde sakat futbolcular haftalarca iyileşemez!! Herkesin 'kılı döner.'


° Para ödenmemeye devam ederse (yeni yönetimle pek sanmıyorum ama) kimse oynamaz. İdmana dahi adam çıkaramazsınız.

° En büyük sorun ise iç sahada yaşanır. Seyirci baskısı ters teper. Deplasmanlarda da hakemler ekstra dayak atar bu tür 'düşmüş büyük takım'lara..

Boyd falan bu takımın oyuncusu değil. NKoudou dışında kimsenin bu takımın geleceğinde yeri yok. Kiralıklar dahil gelecek senenin kadrosuna çalışılması lazım. Bir de çalışılan menajerlere çok dikkat etmek gerek. Takımda tartışılan oyuncuların menajerleri hep aynı isimler ise yine geçen yılki F.Bahçe'yi hatırlamakta fayda var.

Bu takımın bu halde olmasında en az kusurlu isimlerden biri Abdullah Avcı'dır. Ancak kendisine G.Saray derbisi öncesi tek bir tavsiyem olacak. Yavuz Turgul'un "Av Mevsimi" adlı filmini izlesin. Belki bakış açısını değiştirmesine yardımcı olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Braga MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Kartal, Avrupa'da yine kayıp! Beşiktaş Braga maçı detayları
FUTBOLKartal, Avrupa'da yine kayıp!
Trabzonspor Krasnodar maçı CANLI YAYIN! TS Krasnodar hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi
FUTBOLKarşılaşma oynanıyor...
Başakşehir: 1 - Wolfsberger: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİlk galibiyet Başakşehir'den!
Fatih Terim ve Diego Simeone'nin ıslık yorumları!
FUTBOLIslıklamaya iki farklı yorum!
Rıdvan Dilmen'den Belhanda yorumu (Galatasaray Real Madrid)
FUTBOLDilmen'den Belhanda yorumu
Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi
FUTBOLAbdullah Avcı'nın 11'i...
Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa Ligi maçı
FUTBOLKaraman kararını verdi!
Avrupa basını ne yazdı? Galatasaray Real Madrid maçı manşetleri...
FUTBOLAvrupa basını ne yazdı?
Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman? Başakşehir Avrupa Ligi maçı
FUTBOLBaşakşehir'in konuğu Wolfsberger
Belhanda kararı! Fatih Terim, Belhanda ile özel bir görüşme gerçekleştirdi
FUTBOLİşte Terim ile arasında geçen diyalog!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X