Erdem Seçgin ve Kartal Yılmaz isimli 2000 doğumlu iki genç oyuncunun oyuna alındığı, 2001 doğumlu Erdoğan'ın yedek olarak kulübeye alındığı, kimsenin beğenmediği Karius'a bir şey olsa kaleye Utku Yuvakuran'ın geçmek zorunda kalacağı bir kadronuz var.

Takımın en önemli 2 isminden biri Burak Yılmaz sürekli sakat.

İkinci ismi Adem Ljajic ise bu maça kadar 'triplerde.'

Santrfor yedeği son derece yetersiz Umut Nayır..

Vida-Elneny-Ljajic dışında uluslararası oyuncusu olmayan kadronuzda bir diğer tecrübeli oyuncunuz da Caner.. Ha bir de Necip..

Şimdi takımınız bu.

Üstelik bu takımın oyuncularının bir kısmının uzun süredir para alamıyor.

Kılı dönen 'ağrım var' diyor. Üstelik siz de imza attığınızdan beri delikli kuruş almamışsınız.

Şimdi "Avcı istifa" diyen Beşiktaşlılar; sizi Abdullah Avcı'nın yerine ışınlayalım. Siz şartlar buyken ne yapardınız?

Yine de Braga gibi kaliteli bir takıma karşı 1-1'i bulmuşsunuz. Penaltıyı Adem de atamazsa siz, siz Beşiktaş'ın hocası olarak ne yapardınız?

Avcı'yı istifaya davet etmek kolay. Hafta sonu G.Saray derbisinde de mağlubiyet gelirse Abdullah Avcı'nın devam edebileceğini de pek sanmıyorum. Ancak gerçeği duymak isteyenler için buyurun asıl sorunlara:

° Geçen sene F.Bahçe'nin yaşadığı depresyonu Beşiktaş yaşıyor. Islıklamanın hiç bir faydası olmaz.

° Ayrıca kiralık oyuncular, bu psikolojideki bir takımda yavaş yavaş salar. "Bana ne" diye oynarlar ki öyle olacağını göreceksiniz.

° Bir süre sonra sonuçlar düzelmediğinde sakat futbolcular haftalarca iyileşemez!! Herkesin 'kılı döner.'



° Para ödenmemeye devam ederse (yeni yönetimle pek sanmıyorum ama) kimse oynamaz. İdmana dahi adam çıkaramazsınız.

° En büyük sorun ise iç sahada yaşanır. Seyirci baskısı ters teper. Deplasmanlarda da hakemler ekstra dayak atar bu tür 'düşmüş büyük takım'lara..

Boyd falan bu takımın oyuncusu değil. NKoudou dışında kimsenin bu takımın geleceğinde yeri yok. Kiralıklar dahil gelecek senenin kadrosuna çalışılması lazım. Bir de çalışılan menajerlere çok dikkat etmek gerek. Takımda tartışılan oyuncuların menajerleri hep aynı isimler ise yine geçen yılki F.Bahçe'yi hatırlamakta fayda var.

Bu takımın bu halde olmasında en az kusurlu isimlerden biri Abdullah Avcı'dır. Ancak kendisine G.Saray derbisi öncesi tek bir tavsiyem olacak. Yavuz Turgul'un "Av Mevsimi" adlı filmini izlesin. Belki bakış açısını değiştirmesine yardımcı olur.