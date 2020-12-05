Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim, regista'sını da oyununu da buldu

İşlerin iyi gitmediği dönemde "Seri gibi registam yok" demişti Fatih Terim. Aslında sezona 4-1-4-1 dizilişi ve Taylan önünde Arda - Emre Kılınç - Belhanda - Feghouli'den oluşan 4'lü ile hızlı pas oyunu oynayan bir oyun bulmuştu Fatih Hoca.. Sonra yine sıkıntılı bir dönem ve yine hoca ile yönetim arasında bir takım laf atışmalar devri..



Sonrasında iyi oynanmayan ama işin görüldüğü iki maç (Erzurum-Ankaragücü) galibiyetleri geldi. Kayseri (beraberliğe rağmen) - Rize ve Hatay karşısında İYİ OYUN dönemi başladı.

Bu son dönemde Fatih Hoca, regista'sını da buldu oyununu da.

Feghouli aslında oyun kurucu rolünde. Sol iç Emre Akbaba, santrafor Diagne ve arkasında serbest rolde Kılınç sağ içte Oğulcan..

Bu düzende arkada Taylan ve onun da arkasında 2 stoper. Bekler ise çizgilerde bekleyerek genişliği sağlıyor. Diziliş bu. Topu direkt ileri oynamaya yönelik plan. Asıl numara ise top kaybında kısa koşularla önde baskı uygulamaydı. Bu ön alan presi kaptırılan topların 10'da 7'sinin yeniden kazanılmasını sağladı. Sürekli akın yenilediğinizde önünde sonunda pozisyon buluyorsunuz. Diagne; Feghouli'nin nefis pasında şık bir gol attı. 2. yarıda oyuna Hatay biraz daha agresif başladı. 55-62. dakikalar arasında G.Saray'ı yarı sahalarına da hapsettiler. Bu esnada 62'de zorla bir gol kaçırdılar. Ardından duran toptan bir ters vuruşla skor 2-0'a geldi. O anda maç bitti. Kırmızı karttan sonra Hatay fişi çekti zaten.

Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir kontratak golü attı. VAR çizimlerine güvenmek zorundayız. Pozisyon ofsayttı bana göre ama VAR çizgisi değil dedi. G.Saray açısından dezavantaj şu: Dün orta sınıf vasat bir Avrupa takımı olsa G.Saray'a en az 2 gol atmıştı. Hatay, atletik siyahi forvetlerine güveniyor ama bu futbolcuların oyun zekası sıfır seviyesinde. Hatay'ın sezon başı büyüsü kayboldu. Oyunları yok ve 1 gollük canı olan takım haline gelmişler. Yakında değişim yaşanır.

Son bir not Fatih Hoca'ya.. Terim, Kayseri maçından sonra kendini yere atan oyunculardan şikayet etmişti. Marcao kendi ceza sahasında, Akbaba da rakip ceza alanında en ufak bir temasta kendilerini bırakıyorlar. Bu konudan şikayet eden bir hocanın takımına yakışır mı?