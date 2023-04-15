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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Habertürk spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Ankaragücü, Tolunay Kafkas geldikten sonra bilhassa daha da sert ve kompakt bir takım haline geldi. Özgüvenliler de. Zor maç yani her rakip için. Mutlak kazanmak zorunda olduğunuz maçta taraftar da sizi yanlız bırakmış. Ankaragücü taraftarının sesi ev sahibinden fazla çıkıyor. Kadıköy çoktan düştü de bir kez daha belli oldu yani.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Enner, Batshu ve King olmayınca Serdar Dursun ile oynamaya başladığından beri ceza alanından uzaklaştı. Serdar Dursun sürekli sitem ediyor ama 11'de başladığı maçlarda 45'de oyundan alınacak performanslar sergiliyor.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Rossi deseniz tuhaf bir oyuncu olmakla beraber skor üretemez biri. Enner de ceza alanından uzaklaşınca geriye bir Arda Güler kalıyor. Zajc çok övülüyor ama galiba bu oyuncu sonradan girdiğinde daha etkili. Dripling yapabilen 8 numara eksikliği bir kez daha belli oldu.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Buna karşın 2 stoper de İsmail de Alioski de gayet iyi oynadılar. Ayrıca takımın canlılığı ve dinamizminde de bir sorun yoktu. Ankaragücü ilk 45'de yarım pozisyon bulabildi. 2 duran topta 2 direkten dönen top şanssızlıktı. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Serdar ve Osayi'nin iyi içeri çevirmediği top derken devre sonuna doğru devrenin yıldızı Arda Güler, Gökhan Akkan'ı geçemedi. Devrenin son 10 dakikalık performansı gayet iyiyken yine devre sonunda Karaoğlan devreye girdi. Olmayan faulden İsmail'e sarı kart çıkınca travma tetiklendi. 2. devre Serdar yerine Pedro girdi. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Ama asıl etkili değişikliği Ankaragücü yaptı. 4'lüye döndüler ve sağ kenardan iki iyi hücum beki ile atak yapmaya başladılar. Duran toptan pozisyon da ürettiler. Fener'in 4-2-4'üne kenar beklerini ileri sürerek cevap verdiler ve etkili oldular. Kenarda kalan Enner hem özgüven kaybı hem de orada oynamanın verdiği isteksizlikle kayboldu.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    JJ, Enner'i en uca atsa ve 4-2-3-1'e dönse daha doğru olabilirdi. Nitekim Enner en uca geçtiği bir iki anda daha efektif koşular yaptı. JJ artık Batshu ve King yokken Serdar ve Pedro'yu düşünmek yerine Enner ve arkasında Arda Güler ile 4-2-3-1'i düşünmesi gerektiğini anlamıştır.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Yorulan Arda ve Zajc yerine Crespo ve İrfan dahil oldu. Zaten yapılacak başka da bir şey yoktu. Ama bu iki isim adeta kader oldu. İrfan topu ezdi, Lamine Diack topu kaptı ve Crespo faul yapamadı. Ali Sowe'nin koşusuna Attila cevap veremeyince kaleci İrfan Can'ın ilk kurtarışına karşın gol yenildi.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    85'de Hanousek'in gereksiz faulü ile kazanılan penaltı beraberliği getirdi. Penaltıyı yaptıran İrfan taraftarı da kazanma adımı attı. Yenilen golde hatası olan bu ikili Crespo ve İrfan galibiyeti getirdiler. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    Bu galibiyet yarışı bir fikstür haftası daha devam ettirdi. Ama daha da önemlisi İrfan yeniden kazanıldı. Crespo ve Osayi de bu kadar unutulmayı haketmediklerini gösterdiler.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

    JJ de artık Dursun ve Pedro'dan bir şey beklemek yerine 4-2-3-1'i düşünmeli. Batshu ve King de acilen dönmeli. 

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