Ankaragücü, Tolunay Kafkas geldikten sonra bilhassa daha da sert ve kompakt bir takım haline geldi. Özgüvenliler de. Zor maç yani her rakip için. Mutlak kazanmak zorunda olduğunuz maçta taraftar da sizi yanlız bırakmış. Ankaragücü taraftarının sesi ev sahibinden fazla çıkıyor. Kadıköy çoktan düştü de bir kez daha belli oldu yani.