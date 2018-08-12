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Serdar Ali Çelikler: Çapası eksik gemi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçını evinde Bursaspor karşısında yoğun taraftar desteğiyle oynadı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmayı bildi ve ligde 7 yıl aradan sonra 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Habertürk Yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Bursaspor maçını değerlendirdi

12 Ağustos 2018 Pazar, 01:25:15 | Güncelleme:

Serdar Ali Çelikler'in yazısı şöyle:

"Hücum eden takımların iki çapası olur. Bunların en önemlisi santrfordur. Tüm takım santrfora bakar ve ona göre pozisyon alır. İkinci çapa ise oyun kurucudur. Bu iki görevli takımın, yani geminin ne yana hareket edeceğini belirleyen ve takımı da oynatan isimlerdir. Oyun kurucu seti başlatır ve bilhassa bekleri ileri çıkartır. Santrfor ise sırtı rakip kaleye dönük top tutabilen; gezebilen; öne çıkıp top alabilen biriyse yanındaki isimleri de pozisyona sokan unsur olur. Modric oyunu başlatır; Benzema arkadaşlarına alan yaratır, top tutar Ronaldo ve Bale ise pozisyon bulur. Alcantara seti başlatır; Lewandowski en uçtaki çapa olur, Müller ve Coman bekle stoper arasından pozisyona girer. Bu iki örnekte de görüleceği üzere rakip yarı alanda top tutmak istiyorsanız çapa rolünü üstlenecek santrforunuz şart oğlu şarttır.

İçeride hemen topun arkasına geçen rakiplerle oynuyorsanız topu kullanacak ve oyuna sokacak bir 'playmaker'a ihtiyacınız vardır. Dün Fenerbahçe'de bu ikisi de yoktu. Vardı da yoktu. Soldado bu işleri yapabiliyor ama dün çok kötü günündeydi. 4-2-2-2 gibi başlayan takım bir ara o kadar çok top kaybı yaptı ki ancak Giuliano ortaya gelip top almaya başladığında biraz pas yapabildiler. Topal ve Souza golleri hazırlayan isimler olmasına ve bilhassa Topal çok iyi oynamasına karşın bu ikilinin yan yana olması Fenerbahçeliler'in kötü anılarını canlandırıyor. Ancak görülmeli ki geçmişe nispeten bu iki oyuncu da ceza alanına daha çok penetre etmeye çalıştılar. Nitekim ödüllerini de aldılar.

Bursaspor geçmiş senelerin silik ve ezik oyunundan uzaklaşmış. Lima ve Badji transferleri cuk oturmuş. Furkan da geçen yıl bu statta başlattığı çıkışa uygun bir şekilde yükselişini sürdürüyor. İyi bir santrfor ile Aybaba'nın takımı çok etkili olur. Rakibiniz kuvvetli bir takımken, hücumda top tutamaz; geriden oyun kuramazken bir de geriye düşerseniz sizi ayağa kaldıracak bir enerji gerekir. O enerji 2 yıldır sürdürdüğü sessiz protestoya son veren taraftarda idi. Hep söyledim. Tribün boşluğu asla ve asla doğrudan Aykut Kocaman ve onun oyunuyla ilgili değildi. Şimdi de söylüyorum. Fenerbahçe isterse 5. olsun bu sene o stat destek olma amacıyla dolacaktır.

Maça gelelim yine. Kötü oyunla ama iyi mücadele ve yüksek coşkuyla 2-1 bulundu. Ayew santrafora geçince takım çapasını buldu. Giuliano rahatladı ilk yarı etkisiz kalan Barış coştu. Bu esnada sağ kanatta Dirar yerine Alper düşünülse daha etkili olunabilirdi. 3-1'i getirecek pozisyonlar da bulundu ama atılamadı.

Bursaspor'a çalınan sonra da ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen pozisyonda penaltı olup olmadığı tartışılır. Son tahlilde doğru kararla ofsayt çalındı. Son saniyede Skrtel'in pozisyonu ise bana göre penaltıydı. O penaltı çalınsa ve maç berabere bitse muhtemelen Soldado'nun berbat performansı ya da Ayew'in çok net kaçırdıkları değil Topal-Josef konuşulurdu.

Ancak şunu söyleyeyim. Slimani ilerideki boşluğa ilaç olabilir. Ama bu takımın oyun kurucusunun belli olması lazım. Elmas ya da Ekici'den başka alternatif yok. Cocu'nun bu sorunu çözmesi lazım. Bir de benden uyarması... Salı akşamı dünkü gibi atak sonlandıramaz ve Bursa'ya verilen kontra şansı verilirse Benfica farklı kazanır. O zaman da eleştiriler başlar. Salı günü denge oyunu, hücumda top tutabilen santrafor tercihi ve atak sonlandırma şartı olmalı.

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