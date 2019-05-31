Bugün itibariyle sezon resmen bitti. Sözleşmelerin son günüydü. Yeni transfer sezonu 8 Haziran'da resmen başlayacak.

Takımlar alacaklarını alıp, satacaklarını satacak. F.Bahçe, muhtemelen 2-3 Temmuz gibi sezonu açacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "transferler kampa yetişecek" mottosu konuşulmaya başlandı. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da transferler kampa yetişmeyecek elbette. Hatta bir iki transfer lig başladıktan sonra, transfer penceresinin kapanacağı 31 Ağustos'a ancak yetişecek.

G.Saray'da transfer Fatih Terim'in talepleri - Scout ekibinin önerileri - Menajerlerin (Özellikle Willam D'Avilla'nın) teklifleri ile şekillenecek. Son kararı elbette Fatih Hoca verecek.

Beşiktaş'ta ise yine menajer önerileri ve Abdullah Avcı'nın taleplerinden ortak nokta bulunmaya çalışılacak. Beşiktaş'ın adı konmamış 2. Feda dönemi yaşayacağı da biliniyor.

Gelelim Fenerbahçe'ye... Bu sene transferin en canlı takımı olması beklenen ve açıkçası da olması gereken takıma...

Fenerbahçe'de karışık gözüken bir durum var. Geçen yıl Batur-Ömer Footalent'inin etkinliği bu yıl Mirsad Türkcan'a geçmiş görünüyor. Ayrıca başkanın manevi kardeşi sevgili Demiyın'ı hala duruyor. Bu sezon 11 transferin 11'inde de patlayan bu beceriksiz arogan ve onun ekibine aldığı Footalent kökenli 2 scout bomba üstüne bomba yaptılar. Miha Zajc denen Sloven Salih Uçan'ı 6.5 milyon Euro'ya mal ettiler. Şimdi bu her haliyle dökülen scout ekibi de 11 transferinin hepsi patlak çıkan Demiyın da hala görevlerinin başında!

Öte yandan Emre'nin takıma transfer konusunda öneriler verdiği de biliniyor. İrfan - Mahmut ve Visca isimlerini önerdiği de..

Muhtemelen İrfan Can alınacak. Peki Emre'nin tahtaya yazdığı 11'deki Miranda?

Bir de tabii takımın teknik direktörü var. Ersun Yanal. Kendisi Ze Luis ve Soucek'i çok istiyormuş. Bence sol kanat forveti de istiyor. Skov da onun istediği isimlerden... Soucek'in alınması halinde çok doğru bir transfer olacağını düşünüyorum. Bu oyuncu tipik bir numarasız merkez orta saha. 6-8 hatta 10 numara oynayabilen gol şansı yüksek çok iyi bir isim.

Şimdi bu kadar fazla isim bir işin içindeyse nihayetinde bir konsensus sağlanması da gerekecek.

Elbette bir takımda transfer tamamen teknik adama bırakılmaz. Ama teknik adamın da istediği isimlerden bir kaçı alınır.

Sonuçta F.Bahçe'de konsensus sağlanırken en son kimin kararı geçerli olacak? Pek sevgili Demiyın olacaksa bu sene de geçmiş olsun. Ki hatta ayda 100 bin Euro maaş alan Demiyın'ın ne iş yaptığını biri açıklarsa sevinirim. Yok Emre'nin dediği olacaksa Başakşehir 2 versiyonu bir takım mı kurulacak?

Son karar Ersun Yanal'ınsa en az 3 oyuncu onun istediği isimlerden oluşmalı. Yok son karar Ali Koç - Semih Özsoy ikilisindeyse bu ikili arasında fikir birliği var mı?

Fikren; "FFP'ye uygun gidelim"e mi yakınlar yoksa "Bu sene şampiyon olabilecek kadroyu kurmalıyız. FFP riskini göze alıp bu çemberi kırmalıyız" mı diyecekler?

Sonuçta bir karmaşık hal olduğu görünüyor.

Umarız dışarıdan görünen hal budur. İçeride bu kadar kaotik bir durum yoktur.