Bugün önemli bir maç var ve polemik doğurmak istemiyorum.

Fikret Orman'ı hem severim hem de sayarım. Ancak gelinen nokta anormal.

Pepe de gitti...

Negredo gibi sadece yıllık maaşından kurtulunması için.

Bu gidişlerin sonrakisi muhtemelen ya Adriano'dur ya Gökhan Gönül...

Belli ki örtülü bir 2. Feda Dönemi yaşanıyor.

Sadece bir yıl evvel Cenk Tosun'un satışı ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinin toplamı 70 milyon Euro olan kulüp bu sene neden bu hale düştü.

Hatta bu sene Vodafone Park finansmanı için alınan kredinin balon ödeme yılı 2019... 5 milyon Euro ödenemeyecek durumda deniyor.

Fikret Orman artık çıkıp açıklama yapmalı. Ali Koç'un yaptığı gibi bir program yapıp "Şuradan aldık.. şuraya şu kadar buraya bu kadar harcadık.. Sonuç şu.." demeli.



Yoksa "Fikret Orman paralar nerede" gibi basit bir soru üzerine yapışır. Çözüm basit. Çıkıp gerçekleri açıklamak...





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