Serdar Ali Çelikler: Galatasaray'ın şifresi kırıldı

G.Saray, kendisinden aslen geride bir kadro kalitesine sahip Rangers'a varlık gösteremeden elendi. Bunun asli 2 sebebi var.:

1- Galatasaray'ın şifresi kırıldı.

2- Fatih Terim de dahil Türk teknik adamları günümüz Avrupa futbolunun taktik bilincinin çok gerisinde.

Birinci maddeyi açayım:

• G.Saray arkada oyun kurucu stoper Marcao ile oyuna çıkıyor, 2 beki ve ön orta alan oyuncusu Taylan ile tempoyu belirliyor, öndeki 5'li ile de (Arda-Emre-Belhanda-Feghouli ve Falcao) topu çok hızlı paslaşmalar ile rakiplerine karşı pozisyon buluyordu.

Önce Hajduk Split'in Hocası Hari Vukas sonra da Erol Bulut, G.Saray'ın şifresini kırdı. Marcao-Taylan bağlantısını keserseniz top o meşhur pasçı 5'lisine ulaşamıyor. Oraya top geçse bile rakip yerleşmiş oluyor. Hajduk, G.Saray'ı epey kilitledi 1 de iyi pozisyon buldu değerlendiremedi. Erol Hoca ise hem bu şifreyi kırdı hem de tempolu oyuncularına da baskı yaparak G.Saray'ı durdurdu. Onun takımının eksiği pozisyon bulamamasıydı.

Rangers ilk yarıda aynı şeyi yaptı. 30-45 arası G.Saray'ı yarı alanında kabul etti ama hızlı paslaşmalara izin vermediler. Onlar da pozisyon bulamadı, tıpkı F.Bahçe ve Hajduk gibi. Ama 2. yarıda defalarca altını çizdiğim ÇALIŞILMIŞ VE ÇİZİLMİŞ BİR ATAK PLANI ile kolay bir gol buldular. Normalde Hagi-Morelos ve Arfield 3'lüsünü kendi haline bıraksanız bu 'oyunu' yapacak yetenekte değiller. Ama çizilmiş oyun planı ile Arfield'ı golle buluşturdular.

2. gol ise G.Saray adına korkunç. Amatör küme golü.

Maçta fark kadro kalitesi adına açık ara G.Saray'da olsa da maçın farkı TEKNİK ADAM çalışması farkıydı. Artık dünyada "Doğaçlama hücum" diye bir şey kalmadı.

Buradan 2. maddeye geçelim;

• Kabul edelim ki Fatih Terim Avrupa'da son derece başarısız bir sınav veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanla 3. olup UEFA'ya gitti ilk turda elendi. Geçen sene 1 gollü skandal sezon. Bu sezon da Rangers'a elenme. Hoca, her seferinde "Transferi" işaret etti. Ne Schalke'nin ne Brugge'un ne de Rangers'ın kadrosu G.Saray'dan iyi değildi. Bunların hiç birini geçemediler. Sorun yeni dönem Avrupa futboluna uyum sağlayamamakta..

• Alanyaspor kendisinden daha geride bir kadroya sahip Rosenborg'a;

• Beşiktaş önce Paok'a sonra Rio Ave'ye elenmesi tesadüf değil.

Bizim Türk teknik adamlarımız "Bozma oyunu"nu öğrendiler ama "Oyun" işini bir türlü çözemediler. Ayrıca artık ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANIN, en az 2 duran top organizasyonun yoksa Avrupa'dan erkenden gönderiyorlar evine. Başakşehir geçen sezon Avrupa grubunda başarılı oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubundalar. Tek yük Sivasspor'un üzerinde.

Yani demem o ki İskoçya UEFA sıralamasında bizi geçer. Bizim teknik adamlarımız lütfen "Bizim Avrupalıdan bir farkımız yok" demesin. Komik oluyorlar. Ortalama değerleri bizimkilerin çok altındaki takımlara patır patır elenmeleri sıradan hale geldi. Bir zahmet Avrupa'yı daha çok izlesinler, kendilerini daha fazla geliştirmeye çalışsınlar. Ve kendilerine "Bu kadar futbolcumuz Avrupa'ya gidiyor. Bizden bir kişiye bile neden yurt dışından bakın Avrupa'dan değil yurt dışından herhangi bir teklif gelmiyor" sorusunu sorsunlar.