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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: VAR hakemlerine rağmen 3 puan - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: VAR hakemlerine rağmen 3 puan

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:52
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        1

        Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e gelen futbol kenti Samsun'un takımı Samsunspor'a hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Geçen seneden kalma oyuncularının da olduğu isimlerle maça başladılar. Fenerbahçe 4-3-3 başladı. Cengiz 11'deydi. Mert ve Fred, İsmail'in önündeki iki 8'di. 20. dakikadan itibaren Fenerbahçe baskıyı kurdu. Dzeko ile 2 net pozisyona girdiler ama Bosnalı yararlanamadı. Özellikle Fred'in asistini yemesi kalitesine yakışmadı.

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        Bu devrede Samsun etkili değildi. 2. yarıya pozisyonla başladılar. İsmail iyi bir oyuncu. Ama Emre Kılınç 2 pozisyonda onu rahat geçti ve 46'da golü Serdar Aziz'in kayarak yaptığı blok engelledi. Daha kesici bir 6 düşünülmeli. Neredeyse 30 saniye sonra Fred de Jayden'ın asistini yedi.

        3

        Türkiye'de futbolun gelişmeme sebeplerinden biri zeminlerse diğeri de oyunu zırt pırt kesen hakemler. Misal Samsunlu Bola 5 kere yere yattı. Hepsinde de oyuna döndü. Bariz kötü niyeti hakemlerin artık çözmesi lazım. Yerde kalan oyuncunun en az 3 dakika da kenarda kalması kuralını kesin başlatmalıyız.

        4

        Oyuna dönelim. Top Tadic - Dzeko - Cengiz ve Fred'e hatta Ferdi'ye gelince tek toplarla oyunu hızlandırıyorlar. Mert Hakan'a, İsmail'e geldiğinde ise genelde en az 2, çoğu zaman 3 dürtme olmadan top çıkmıyor. 4-3-3'te ön 3'lü genelde bu olacak.

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        Orta 3'lünün bir kesini Fred. Bence diğeri de Sebastian.. 6 numaraya Ndombele ya da Ndidi hatta keşke olsa diyeceğimiz Partey gibi bir dinamo gelirse hem oyun daha da hızlanır Hem de daha iyi savunma yapılır. 3 Türk'ün diğer 2'si de defansta kullanılır.

        6

        62'de Cengiz'in 4. ya da 5. nefis ortasında Dzeko bu kez golü attı. Asistin sahibi Cengiz, gole sevinmeye koşarken zemin nedeniyle sakatlandı. Al sana milli servete zarar!

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        TFF'nin bir ya da birkaç şirketle anlaşıp alacaklara mahsuben tüm zeminleri yapıp kulüplere sahayı teslim etmesi lazım. GSGM'nin de bu işi beceremediği net olarak ortada. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bu işe el atması lazım.

        8

        72'de güzel bir atak sonrası tam 'bitti' denen atak önde baskı sonrası kazanılan topla yeniden dirildi. Tadic'in muazzam pasında Fred golü attı. Saçma sapan bir ofsayt kararı ile gol iptal edildi. Çünkü ATAK FAZI DEĞİŞMİŞTİ.

        9

        Topu Samsunlular kazanmıştı. Fenerliler Samsunlular'dan topu kazanmıştı. Hakan Ceylan ve Serkan Tokat varsa zaten şüphe hep var. Futbolun katilleri Türk hakemleri.. Atak değişimini çözemiyorlar.. Daha 2. haftada 2 büyük takımın 2 temiz golü iptal oldu. Bu hakemler kötü niyetli değilse bahis oynuyorlar demek ki. Artık bunun araştırılması lazım.

        10

        Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu bu rezil grubun yeni kurbanı olacak. Hakan Ceylan - Serkan Tokat - Ümit Öztürk - Koray Gençerler.. Bu 4 olağan şüphelinin hakemliğe devam etmemeleri lazım.

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        İptal edilen golden sonra maçın içine edildi. Klasik olarak temposuz saçma sapan bir hale dönüştü.

        12

        Serdar Aziz klasik olarak yine maçı tamamlayamadı. Bu kadar sakatlık İsmail Hoca'nın açıklaması gereken bir konu başlığı. Ön taraftaki kaliteli isimler dışında Fred'i ve Jayden'ı çok beğendim. Hem bekte hem stoperde.

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        Haftalardır iyi oynayan İrfan Can'ın asistinde Sebastian farkı artırdı. Bunu da VAR'dan iptal ederler diye çekinmedim değil. İrfan'ın eline çarptı falan derler diye bekledim.

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        Samsunspor'un her bloğa 3 tane net kaliteli isme ihtiyacı var. 2. maçında 6 puan yapan F.Bahçe'nin daha iyi olabilmesi için yapması gerekenleri daha geniş bir yazıda yazarız.

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