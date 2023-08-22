Serdar Ali Çelikler Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: VAR hakemlerine rağmen 3 puan

Oyuna dönelim. Top Tadic - Dzeko - Cengiz ve Fred'e hatta Ferdi'ye gelince tek toplarla oyunu hızlandırıyorlar. Mert Hakan'a, İsmail'e geldiğinde ise genelde en az 2, çoğu zaman 3 dürtme olmadan top çıkmıyor. 4-3-3'te ön 3'lü genelde bu olacak.

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Orta 3'lünün bir kesini Fred. Bence diğeri de Sebastian.. 6 numaraya Ndombele ya da Ndidi hatta keşke olsa diyeceğimiz Partey gibi bir dinamo gelirse hem oyun daha da hızlanır Hem de daha iyi savunma yapılır. 3 Türk'ün diğer 2'si de defansta kullanılır.