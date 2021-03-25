Fenerbahçe'de son dakika kararıyla teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Hocalık koltuğuna sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği açıklanırken Habertürk yazarları Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız büyük yankı uyandıran bu kararı değerlendirdi:

SERDAR ALİ ÇELİKLER: YİNE GEÇ KALINDI

Amerikalıların "Good Morning After Supper" diye bir lafı vardır.

Osmanlı'da "Bade Harab-ül Basra...", yani "Basra harap olduktan sonra..." diye bir deyim vardır.

"Türk'ün sonraki aklı bende olsa neler yapardım" diye bir başka deyimimiz daha vardır.

Benim yorumum bu. Her şeyin bir vakti zamanı var.

Son 3 yılda Fenerbahçe için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmazken, asla zamanında bir karar alınamadı. Bu sefer de geç kalındı.

Trabzon maçından bu yana takıma karışan Emre Belözoğlu bu saatten sonra rahat rahat idare eder. Herkes bilsin Gustavo bundan sonra ya stoper oynar. Caner-Gönül ve Mert Hakan'ı kimse kesemez.

Umarım ve yürekten dilerim ki Belözoğlu 10 haftada gelecek seneleri kaybedecek kadar yıpranmaz.

Erol Bulut'un performansı ile ilgili ben çoooooooook uzuuuuuun zaman önce çoooook konuştum.

Şimdi;

100 Numaralar,

'Çok sevilen abi'ler,

Boş beleş sosyal medya fenomenleri,

'Anadolu Hocası' demeyi hakaret sanan her savunduğu hoca fos çıkan 'çok bilmiş'ler konuşsun.

İBRAHİM YILDIZ: YENİ SEZON PLANLANMALI

Erol Bulut'un şimdi görevden alınması geç bir karardır. Devre arası bu operasyon gerçekleşmeliydi.

Kalan son 10 maçta Emre Belözoğlu'nun ne yapacağı şüphelidir. Hiçbir teknik deneyimi olmayan Emre yaptığı transferlerle tartışılırken teknik sorumluluğa getirildi. Yanlış üstüne yanlış.

Bilmediğimiz ya da Erol Bulut'un baskılardan sıkılması bu sonucun yaşanmasına neden olabilir. Fenerbahçe şimdiden gelecek sezonun planını yapmak zorunda. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Hatta yeni teknik direktör hemen bulunmalı.

Emre, futbolu yeni bırakan transferler nedeniyle en az Erol Bulut kadar sorumluluğu olan bir isim. Yanlışı düzeltirken bir başka yanlışın içine düştüler. x

Dileriz Emre başarılı olur. Olmaz ise sezon sonu onun da bileti kesilir. Doğrusu da budur.

Belki de yönetim bu iki isimden de bu yöntemle kurtulmak istiyor!