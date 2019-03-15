Yabancı sayısının azaltılması yine gündemde..

Hamaseten: Milli marş okunamıyormuş.. "Sıradan lig maçlarında neden milli marş okunuyor; marş çok değerli bir şeydir. Kupa finali ve milli maçlar dışında okunmamalı. Milli marşın değerini düşürüyor bu durum. Amerika'dan başka hangi ülkede her spor müsabakasından evvel milli marş okunuyor? 1993 Türkiyesi'nde yürürlüğe giren bu uygulamanın o zamanki mantığı ile şimdiki zamanın ruhu aynı mı?" diye tartışacağımıza, milli marş okuyan futbolcuya takılıyoruz. Milli marş okunsun istiyorsak tribünler gayet güzel söylüyor zaten..

Ekonomik gerekçeyle: Efendim, kulüpler battı.

2004'ten beri spor camiasındayım. O zamandan beri kulüpler batık. Yabancı kısıtı varken de batıktı. İhale arttıkça batık da arttı. Hırsızlığı engelleyemedikçe; amatör branşlara futboldan para aktardıkça batık bitmez. Gelin iddiaya girelim. Yabancı kısıtı gelsin daha çok batacaklar.

Altyapı gelişsin saikiyle: Ülkede tarım gelişiyor mu, geriliyor mu?

Ülkede sanayicilik gelişiyor mu geriliyor mu?

Ülkede ithalat mı artıyor yoksa ihracat mı?

Bilim-teknoloji alanında tek bir tane markamız var mı?

O zaman futbolun altyapısı neden gelişsin kardeşim?

'Patates üretemeyip savaştaki Suriye'den ithal eden ülke, futbolcu nasıl yetiştirecek' diye sormayalım ama yabancıyı yasaklayalım..

Biz ne dersek diyelim karar verilmiş. Belli ki yabancıya kısıt gelecek.

Bugün bizim gibi açık toplumlarda ithalatı yasaklayacak veya kısıtlayacak her iktidar, ilk seçimde düşer. Düşünsenize I-Phone alamayacaksınız mesela. Ya da Volkswagen.. O iktidar ilk seçimde büyük farkla yenilir.

O yüzden yeni seçilecek TFF Başkanı kimse doğrudan bu yazım onadır:

Radikal bir düşüş yaparsanız, ilk seçimde gidersiniz. Hatta 4 yılı bile tamamlayamayabilirsiniz. Demişti dersiniz. Dünya tersine dönmez. Göz gördüğünden eksiğine razı olmaz. Nasıl ki bizi Özal öncesi kapalı topluma dönduremezse kimse, futbolda da 12'den aşağısını 'müşteri-taraftar-yayıncı' kabul etmeyecektir.