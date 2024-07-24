Serdar Ali Çelikler yazdı: Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..

Önce pozitif taraflar:

• Takım hem özgüvenli hem de rahat. Geçen seneden gelen birlikte oynama bilinirliliği de etkili unsur.

• Ali Koç döneminde ilk defa bu kadar klas bir kadro var. Hem geniş hem de ortalaması birbirine yakın kalitede isimlerden oluşan müthiş bir kadro oluştu. Nesyr - Maximen - Oğuz Aydın katkıları da gayet yerinde.

• Mou ve ekibi fizik gücü yüksek, devamlı konsantre, hep talepkar ve her daim hazır oyuncular topluluğu yapacak gibiler. Ayrıca hocanın kendisi de gayet motive gözüküyor.