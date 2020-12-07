DHA

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 56´ncı dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, `yüzümden koluma sekti´ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" diye konuştu.