        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Serdar Dursun'dan minik taraftara jest!

        Serdar Dursun'dan minik taraftara jest!

        Kocaelispor - Göztepe maçında Serdar Dursun'un penaltı golünü kaydeden minik taraftar Ertuğrul Sert'e, tecrübeli futbolcudan anlamlı bir hediye geldi. Serdar Dursun, Ertuğrul'a kamera hediye ederken, minik taraftar daha sonra takımla Brunga Tesisleri'nde bir araya geldi.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
        Kocaelispor’un Göztepe ile oynadığı maçta Serdar Dursun’un attığı penaltı golünü eski tip telefonla kaydetmeye çalışan minik taraftar Ertuğrul’a, tecrübeli futbolcudan anlamlı bir jest geldi. Önceki gün bir araya gelen ikili, ilk olarak Kocaelispor kulüp mağazasında alışveriş yaptı. Daha sonra Serdar Dursun, minik taraftara telefon hediye etmek istedi ancak ailesi yaşının küçük olduğunu belirterek bu teklife teşekkür etti. Bunun üzerine Dursun, Ertuğrul’a Kocaelispor ürünlerinin yanı sıra bir de kamera hediye etti. Ertuğrul, bugün tesislere gelerek futbolcularla tanıştı ve yeni aldığı kamerayla oyuncuların fotoğraflarını çekti.

        "GÜZEL BİR SÜRPRİZ YAPTIK ERTUĞRUL'A, ÇOK MUTLU OLDU"

        Ertuğrul gelmeden önce kendisinin Ertuğrul’u okulunda ziyaret ettiğini belirten Serdar Dursun, "Biliyorsunuz geçen Göztepe maçı vardı. Son dakika bir penaltı pozisyonu olunca kale arkasından Ertuğrul kardeşimiz dedesinin telefonuna beni kaydetmişti. Sonra bu olay sosyal medyada biraz viral oldu. Ben de bir yorum atmıştım. Sonra demiştim işte salı akşamı tesise gel. O tesise gelmeden biz gittik kendisini bulduk. Dün öğleden sonra okuluna gittik. Güzel bir sürpriz yaptık Ertuğrul'a, çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Küçük hediyeler yaptık. Oradan Ertuğrul’u mağazaya götürdük, kendisine güzel eşyalar aldı" ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH ERTUĞRUL'U MUTLU ETMİŞİZDİR"

        Ertuğrul’un yaşının küçük olması nedeniyle telefon almadıklarını, bunun yerine bir video kamera hediye ettiğini aktaran Serdar Dursun, "Ailesiyle de konuştum hani telefon bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim daha 10 yaşında daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir video kamerası aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. İnşallah Ertuğrul'u mutlu etmişizdir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti. Ondan dolayı böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz" cümlelerine yer verdi.

        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
