Serdar Dursun'dan minik taraftara jest!

Kocaelispor’un Göztepe ile oynadığı maçta Serdar Dursun’un attığı penaltı golünü eski tip telefonla kaydetmeye çalışan minik taraftar Ertuğrul’a, tecrübeli futbolcudan anlamlı bir jest geldi. Önceki gün bir araya gelen ikili, ilk olarak Kocaelispor kulüp mağazasında alışveriş yaptı. Daha sonra Serdar Dursun, minik taraftara telefon hediye etmek istedi ancak ailesi yaşının küçük olduğunu belirterek bu teklife teşekkür etti. Bunun üzerine Dursun, Ertuğrul’a Kocaelispor ürünlerinin yanı sıra bir de kamera hediye etti. Ertuğrul, bugün tesislere gelerek futbolcularla tanıştı ve yeni aldığı kamerayla oyuncuların fotoğraflarını çekti.

"GÜZEL BİR SÜRPRİZ YAPTIK ERTUĞRUL'A, ÇOK MUTLU OLDU"

Ertuğrul gelmeden önce kendisinin Ertuğrul’u okulunda ziyaret ettiğini belirten Serdar Dursun, "Biliyorsunuz geçen Göztepe maçı vardı. Son dakika bir penaltı pozisyonu olunca kale arkasından Ertuğrul kardeşimiz dedesinin telefonuna beni kaydetmişti. Sonra bu olay sosyal medyada biraz viral oldu. Ben de bir yorum atmıştım. Sonra demiştim işte salı akşamı tesise gel. O tesise gelmeden biz gittik kendisini bulduk. Dün öğleden sonra okuluna gittik. Güzel bir sürpriz yaptık Ertuğrul'a, çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Küçük hediyeler yaptık. Oradan Ertuğrul’u mağazaya götürdük, kendisine güzel eşyalar aldı" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ERTUĞRUL'U MUTLU ETMİŞİZDİR"

Ertuğrul’un yaşının küçük olması nedeniyle telefon almadıklarını, bunun yerine bir video kamera hediye ettiğini aktaran Serdar Dursun, "Ailesiyle de konuştum hani telefon bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim daha 10 yaşında daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir video kamerası aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. İnşallah Ertuğrul'u mutlu etmişizdir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti. Ondan dolayı böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz" cümlelerine yer verdi.