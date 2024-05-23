Serdar Topraktepe, 7 oyuncuda değişikliğe gitti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Bu zorlu karşılaşmada Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trendyol Süper Lig’de son oynadıkları ve 2-2 berabere sona eren Hatayspor maçının 11’ine göre 7 değişikliğe gitti.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı:

Toprektepe; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un yerine, Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal ile Muleka’ya yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kupa finalini tribünden takip etti. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini protokol tribününde izledi.

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.

OLİMPİYAT STADYUMU KAPALI GİŞE

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı

Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk bayrağı da dağıtıldı.