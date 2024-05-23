Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Serdar Topraktepe, 7 oyuncuda değişikliğe gitti - Futbol Haberleri

        Serdar Topraktepe, 7 oyuncuda değişikliğe gitti

        Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Süper Lig'de son oynadıkları Hatayspor müsabakasının 11'ine göre 7 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde Başakşehir'i mağlup eden kadroyu bozmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Topraktepe'den 7 değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

        Bu zorlu karşılaşmada Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trendyol Süper Lig’de son oynadıkları ve 2-2 berabere sona eren Hatayspor maçının 11’ine göre 7 değişikliğe gitti.

        Toprektepe; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un yerine, Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal ile Muleka’ya yer verdi.

        Beşiktaş, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı:

        “Mert Günok - Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku - Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Muçi - Muleka.”

        REKLAM

        ABDULLAH AVCI KAZANAN KADROYU BOZMADI

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısına ligde 1-0 galip geldikleri Başakşehir mücadelesinin aynı 11’yle çıktı.

        Avcı; “Uğurcan Çakır - Menuier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı - Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu” 11’ini finalde sahaya sürdü.

        ŞEHİTLER İÇİN SİYAH KOL BANDI VE SAYGI DURUŞU

        Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.

        BAKAN BAK, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kupa finalini tribünden takip etti. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini protokol tribününde izledi.

        OLİMPİYAT STADYUMU KAPALI GİŞE

        Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı

        Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk bayrağı da dağıtıldı.

        MAÇ ÖNCESİ KONSER

        Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sanatçılar Sefo ve Norm Ender de sahne aldı. Öte yandan Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı ‘Parla’ şarkısını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!